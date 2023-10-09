Азербайджанская предпринимательница стала гостьей “Forbes”

Основательница маркетингового агентства «Bloom Group», соучредитель и член правления женского клуба «Femmes Digitales» Сабина Парвизи, одна из известных женщин-предпринимателей Азербайджана, успешно представила Азербайджан на ежегодном форуме Woman Club, организованном международным бизнес-журналом «Forbes» в Алматы. Ее выступления на темы цифровизации бизнеса, развития женского лидерства, использования ChatGPT и искусственного интеллекта в целом, а также их положительным и отрицательным аспектам, вызвали интерес среди участников.

Отметим, что Сабина ханум — единственная участница, приглашенная из нашей страны на мероприятие, объединяющее успешных деловых женщин из разных стран, в том числе из Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В своем выступлении она подчеркнула важность цифровизации для развития малого и среднего бизнеса, расширения его границ и выхода на мировой уровень. Сабина ханум также подчеркнула необходимость государственной поддержки для совершенствования цифровых технологий и повышения уровня цифровизации в МСБ.

«Во время пандемии мы еще четче оснознали необходимость цифровизации. Как «Bloom Group», именно за счет цифровизации мы не только пережили это сложное время, но и добились определенных успехов. В этот период мы впервые в стране начали организовывать онлайн-мероприятия, которые оказались успешными, и в результате этого только за один год мы провели более 100 мероприятий в онлайн-формате. Именно благодаря цифровизации мы нашли выход и быстро адаптировались. Все мы знаем, что развитие невозможно без цифровизации. Мы, как «Femmes Digitales» стремимся привлечь азербайджанских женщин к области информационно-коммуникационных технологий. Для достижения этой цели мы встречаемся со школьницами в различных регионах, информируем их о цифровизации и мотивируем их строить карьеру в сфере IT», — подчеркнула Сабина Парвизи.

Также, будучи предпринимателем и основателем маркетингового агентства «Bloom Group», Сабина ханум поделилась своим опытом развития женского лидерства. «Я уверена, что будущее принадлежит женщинам-лидерам. Эмпатия сейчас играет ключевую роль, и у женщин она часто более развита. В целом, постоянное развитие эмоционального интеллекта играет ключевую роль в современном лидерстве.

Важно отметить, что в Азербайджане с каждым годом растет число женщин-руководителей в различных областях, включая сферу информационных технологий. Азербайджан готов поделиться своим опытом в этой области с другими странами», — подчеркнула азербайджанская предпринимательница.

В ходе обсуждения баланса между работой и личной жизнью она отметила, что в современном мире, где поддержание идеального баланса для женщин чрезвычайно сложно, общество и государство должны предоставлять необходимую поддержку женщинам.

В завершение сессии вопросов и ответов обсуждалась самая актуальная тема современности – использование искусственного интеллекта. Сабина ханум поделилась своим опытом внедрения ChatGPT в маркетинговом агентстве «Bloom Group», которое она возглавляет.