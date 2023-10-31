Илон Маск заплатил за X (Twitter) $44 млрд. За год компания подешевела до $19 млрд

Как известно, Илон Маск (Elon Musk) купил Twitter за $44 млрд. Через год он пересмотрел стоимость компании, снизив ее до $19 млрд. Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось издание The Verge, сегодня стоимость компании оценивается в $45 за акцию. Это на 55% меньше, чем отдал Маск за них в прошлом году. Издание отмечает, что снижение стоимости компании более чем в 2 раза за год ставит под сомнение бизнес-стратегию Маска. Напомним, что когда Маск стал владельцем Twitter, многие аналитики и эксперты считали оценку компании в $44 млрд. завышенной.

С момента покупки Twitter Маск намеревался применить систему вознаграждения сотрудников, аналогичную той, что используется в SpaceX, которая также является частной, но позволяет сотрудникам регулярно обналичивать часть своих акций сторонним инвесторам.

Тип акционерного вознаграждения, который предлагается сотрудникам компании, называется ограниченными акционерными единицами или RSU (Restricted Stock Units). RSU становятся налогооблагаемым доходом только после определенного «ликвидационного события», такого как выход на биржу (IPO) или продажа компании.

Последний год сотрудники X были в неведении относительно реальной стоимости компании. Но даже текущая оценка Маска вызывает сомнения. Один из крупных инвесторов, Fidelity, считает, что стоимость X упала на 65% по сравнению с моментом ее приобретения.