Acer SpatialLabs View Pro 27: 3D-монитор с объемным звуком без очков и наушников

Компания Acer представила новый монитор SpatialLabs View Pro 27 с поддержкой 3D-изображения и объемного звука. Устройство в первую очередь предназначено для профессионалов, работающих с 3D-графикой. Монитор способен создавать трехмерный эффект без использования специальных очков.

Acer SpatialLabs View Pro 27 оснащен 27-дюймовой VA-панелью разрешением 4K с частотой обновления 160 Hz, яркостью 400 нит, контрастностью 1000:1 и скоростью отклика 5 мс. Обеспечивается охват 95% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync.

Монитор оснащен системой камер, которая анализирует положение головы и глаз пользователя, после чего адаптирует картинку. По словам компании, инфракрасная камера слежения за глазами поддерживает разрешение 1280 × 480 пикселей и работает со скоростью 60 кадров в секунду. Она эффективно работает даже при условиях низкой освещенности.

«Наслаждайтесь безупречным 3D-изображением даже при слабом освещении. Наша технология точно отслеживает положение глаз в темноте, гарантируя, что 3D-изображение всегда идеально настроено для зрителя. Независимо от того, предпочитаете ли вы работать в условиях низкой освещенности или хотите продемонстрировать свои творения в обстановке мягкого света, визуальные эффекты идеально адаптируются к вашим движениям, обеспечивая четкое изображение», — отмечает Acer.

Заявляется, что SpatialLabs View Pro 27 — единственный монитор на рынке, который способен воспроизводить пространственное аудио без наушников. Для этого он оснащен парой динамиков мощностью по 2,5 Вт, датчиками отслеживания положения головы пользователя, а также ИИ-технологией обработки звука. Также монитор оборудован портами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, одним USB-C (до 5 Гбит/с) и двумя USB-A (до 5 Гбит/с).

Acer SpatialLabs View Pro 27 поступит в продажу в первом квартале 2024 года, цена пока не сообщается.