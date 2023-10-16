Intel представил настольные процессоры Raptor Lake Refresh

Компания Intel представила настольные процессоры Core 14-го поколения (Raptor Lake Refresh). Новое поколение незначительно отличается от предыдущего за исключением моделей Core i7, у которых в сравнении с предшественниками стало на четыре малых ядра больше. Но что важнее, Intel не стал повышать цены на новые процессоры.

Всего компания представила шесть моделей нового поколения: Core i9-14900K, Core i7-14700K и Core i5-14600K, а также их версии серии KF, которые отличаются лишь отсутствием встроенной графики.

Intel сравнил новый флагман Core i9-14900K с конкурентами в лице AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 7 7800X. Компания признает, что в некоторых играх процессор уступает Ryzen 9 7950X3D, однако в большинстве случаев оказывается быстрее — до 23%.

В профессиональных приложениях для работы с фото и видео, а также 2D- и 3D-проектирования Core i9-14900K и Core i7-14700K по сравнению с Ryzen 9 7950X могут обеспечить производительность соответственно на 17% и 14% выше.

Intel также сравнил производительность Core i7-14700K с его предшественниками — Core i7-12700K и 13700K. По сравнению с чипом позапрошлого поколения Core i7-14700K обеспечивает прирост от 14% до 63%.

В продажу новые процессоры Intel Raptor Lake Refresh поступят уже завтра.