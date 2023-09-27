Представлен кросс-купе Mercedes-Benz AMG GLC

Компания Mercedes-Benz представила кросс-купе AMG GLC. Автомобиль будет выпущен в двух версиях — GLC43 и GLC63 SE Performance.

Версия GLC43 получит гибридную силовую установку, двигатель имеет мощность 416 л.с., а небольшой электромотор добавляет 13 л.с. Они передают мощность на все четыре колеса через девятиступенчатую коробку передач AMG Speedshift.

GLC63 SE Performance будет оснащен 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающий мощность 469 л.с., при этом мощность одного электродвигателя составляет 201 л.с., а совокупная мощность — 670 л.с. Пиковая мощность доступна в течение 10-секундого разгона. Обе версии имеют рулевое управление задней осью с подвеской AMG Ride Control. GLC43 разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4,7 сек, а максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч. GLC63 SE Performance разгоняется от 0 до 96 км/ч за 3,4 сек, а ограничитель скорости срабатывает на скорости 275 км/ч.

Подвеска, тормоза, компоновка салона у машин одинаковые, отличается внутреннее пространство. В GLC43 доступно грузовое пространство объемом 0,54 м3 при поднятых задних сиденьях или 1,49 м3 в сложенном виде. В GLC63 SE Performance грузовое пространство меньше: 0,39 м3 и 1,33 м3 соответственно.

Mercedes-Benz AMG GLC43 поступит в продажу в 2024 году, а модель GLC63 SE Performance – в 2025 году. Цены пока не сообщаются.