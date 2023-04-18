Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 8 с новым креплением ремешка

Компания Xiaomi сегодня представила фитнес-браслет Smart Band 8, который получил переработанную систему крепления ремешка и новые способы его ношения.

Прошлые поколения гаджета оснащались цельным ремешком, в который вставлялась капсула, теперь ремешок двойной и он крепится как на часах. Такая конструкция позволяет носить фитнес-браслет не только на запястье, но и как подвеску на шее, и на обуви. Вариантов фирменных ремешков много, помимо металлической цепочки предусмотрен металлические браслет, кожаный или тканевый ремешки. Прилагаются более 200 встроенных циферблатов.

Xiaomi Smart Band 8 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-экраном, частотой обновления 60 Hz, и яркостью до 600 нит. Заявлена поддержка Always on Display (AoD). Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM.

Браслет поддерживает свыше 150 спортивных режимов, отслеживание частоты сердечных сокращений, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг качества сна и другие стандартные фитнес-функции, такие как подсчет пройденных шагов, сожженных калорий и т. д. Добавлена поддержка мини-игр, например, 2048, пинбол, математические головоломки, или приключенческие платформеры. Гаджет получил магнитную зарядку, поддерживается режим быстрой зарядки (полностью устройство заряжается за 1 час). Максимальная автономность – 16 суток, в случае использования (AoD) автономность составит 6 суток.

Цена обычной версии Xiaomi Smart Band 8 в Китае составляет $36, а версия с NFC обойдется в $44.

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