WhatsApp позволит использовать несколько аккаунтов на одном телефоне

В бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.23.18.21) появилась давно ожидаемая пользователями функция, которая позволит запускать несколько учетных записей WhatsApp на одном устройстве, об этом сообщил тематический ресурс WABetaInfo. Функция особенно актуальна для пользователей смартфонов с двумя SIM-картами.

Новая функция доступна широкой группе бета-тестеров, поэтому вполне возможно, что она уже находится на финальной стадии разработки и станет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы.

Еще одна новая функция, которая находится на тестировании — это новая вкладка «Профиль», позволяющая просматривать и редактировать собственный профиль WhatsApp и общие настройки.

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