Состоялась премьера электрокроссовера Renault Scenic E-Tech

На выставке IAA Mobility в Мюнхене компания Renault представила Scenic пятого поколения в электрической версии E-Tech. Полностью электрический кроссовер построен на модульной платформе CMF-EV, той же, что и Nissan Ariya. Длина машины составляет 4470 мм, колесная база — 2,78 м, объем багажника – 454 л.

Автомобиль будет предложен в двух модификациях. Базовая версия комплектуется электродвигателем мощностью 168 л.с. и крутящим моментом 280 Нм, а также аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт.ч. Разгон до 100 км/ч за 9,3 сек. Максимальная скорость составляет 150 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 418 км (по циклу WLTP).

Флагманский вариант получит электродвигатель мощностью 215 л.с. и крутящим моментом 300 Нм, а также более крупную батарею емкостью 87 кВтч, которой хватит на 610 км без подзарядки. Первые 100 км/ч. электромобиль набирает за 8,4 сек, максимальная скорость составляет 170 км/ч.

В салоне имеется пять посадочных мест, на передней панели — вертикально ориентированный экран диагональю 12 дюймов и кресла с функцией массажа. В компании отмечают наличие панорамной крыши Solarbay и атмосферной подсветки с 48 цветами на выбор. Renault Scenic E-Tech станет первым электромобилем с отделкой Esprit Alpine.

Renault Scenic E-Tech нового поколения поступит на рынок в 2024 году. Компания планирует выпускать серию электромобилей на заводе ElectriCity в Дуэ (Франция).

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