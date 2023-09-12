Meta разрабатывает мощную нейросеть, которая превзойдет GPT-4

Компания Meta начала работу над созданием новой версии языковой модели искусственного интеллекта Llama 2, которая будет в несколько раз мощнее предшественницы. Об этом сообщает WSJ. В Meta рассчитывают, что Llama 2 превзойдет уровень нейросети GPT-4 от компании OpenAI.

Обучение новой модели запланировано на начало 2024 года. По информации издания, ИИ-проект поможет другим компаниям создавать сервисы, генерирующие сложные текстовые, аналитические и графические данные.

В настоящее время Meta строит необходимые для работы нейросети дата-центры, а также закупает графические чипы NVIDIA H100 для обучения ИИ. В рамках проекта компания начала сотрудничать с Microsoft, чтобы выпустить Llama 2 на платформе облачных вычислений Microsoft Azure. При этом искусственный интеллект будет работать и на собственной инфраструктуре Meta. Код будущей нейросети выложат в открытый доступ, а разработчики получат необходимые инструменты для создания приложения на основе нового ИИ.

Это станет логичным развитием существующих наработок Meta в области генеративного ИИ. Тем не менее, компания сталкивается с рядом проблем, включая высокий уровень текучки кадров среди исследователей ИИ и жесткую конкуренцию со стороны других технологических гигантов. Apple вкладывает миллионы долларов в разработку своей ИИ-модели Ajax, которую считают более мощной, чем GPT-4. Microsoft активно интегрирует ИИ в свои инструменты для повышения производительности, а Google планирует использовать генеративный ИИ в Assistant. Компания Amazon также развивает собственные генеративные ИИ-проекты.

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