В Telegram появились истории от каналов, система голосов и многое другое

Команда разработчиков популярного мессенджера Telegram выпустила очередное обновление. В прошлом обновлении, приуроченном к 10-летию приложения, в Telegram появились Stories (Истории). В новой версии 10.1 их могут публиковать и каналы — благодаря новой системе голосов от подписчиков. В «Истории» теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого, приложение получило много других функций.

Истории от каналов

Пользователи Telegram могут подарить своим любимым каналам возможность публиковать истории. Подписка Telegram Premium предоставляет один голос, который можно отдать любому каналу. Голос можно передавать другому каналу не чаще раза в сутки.

Чем больше у канала голосов, тем выше его уровень, а каждый новый уровень позволяет публиковать для всех подписчиков 1 дополнительную историю в день.

Каналы могут собирать голоса при помощи специальных ссылок вида t.me/durov?boost. Найти ссылку на голосование за свой канал и посмотреть, сколько голосов осталось до следующего уровня, можно на странице канала > Ещё > Статистика > Голоса.

Стикеры-реакции в историях

Пользователи и каналы могут добавлять в свои истории стикеры-реакции, которые позволят отправить самые разные эмодзи одним касанием. В историях от каналов на таких стикерах отображается количество пользователей, выбравших ту или иную эмоцию.

В историю можно добавить 1 стикер-реакцию. Premium-пользователям доступно больше стикеров-реакций — до 5 одновременно.

Истории с Вашей музыкой

Теперь истории поддерживают загрузку аудиофайлов из памяти устройства. Можно добавить к фотографии или видеозаписи любое музыкальное или голосовое сопровождение. Для этого достаточно нажать на «Звук» в панели стикеров, выбрать файл, а затем выделить нужный фрагмент.

Другие нововведения:

Функция «Однократный просмотр» в меню самоуничтожения отправляемых медиафайлов. Сообщение удалится из переписки сразу после того, как его просмотрит получатель;

Теперь уведомления о новом входе в учётную запись отображаются не в чате Telegram, а в отдельном окне над списком диалогов;

Ускорена отправка видеозаписей на iOS, на Android улучшены анимации на скрытом тексте и медиа.

Новая версия Telegram уже доступна в Google Play и App Store.