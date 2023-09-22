Тариф «Yerlim+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!

Для абонентов, желающих подключиться к Nar в регионах Азербайджана, первоначальная абонентская плата за тарифный план » Yerlim+» теперь составляет всего 2 AZN! Подключившись к тарифу » Yerlim+», абоненты, проживающие в регионах, могут разговаривать со всей страной всего за 5 гяпик в минуту.

В рамках тарифа » Yerlim+» абонентам предлагается 100 минут разговоров внутри страны, 300 МБ интернет-данных и бесплатного обмена сообщениями WhatsApp в качестве бонуса. Абонентам в регионах предоставляется скидка 50% на абонентскую плату за первый месяц при подключении нового номера Nar на тарифе » Yerlim+».

Обращаем ваше внимание, что стандартная абонентская плата тарифа составляет 4 AZN в месяц. Расчет суммы за минуту разговора производится только после окончания минутных бонусов тарифа. Более подробную информацию о тарифном плане » Yerlim+» можно получить на сайте: nar.az/yerlim-plus/