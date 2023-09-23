Facebook теперь позволяет пользователям иметь несколько личных профилей

Компания Meta объявила, что пользователи теперь могут создавать несколько личных профилей в Facebook , каждый со своей уникальной лентой с соответствующим контентом, между которыми можно переключаться без необходимости входа в систему.

Новая функция будет полезна тем, кто хотел бы разделить разные области своей жизни, например, общение с семьей, друзьями, рабочие задачи и тд. Для этих целей в своем аккаунте можно создавать до 4-х дополнительных профилей Facebook.

Дополнительные профили отличаются от основного, который создается при регистрации в Facebook. Основной профиль можно удалить только вместе с аккаунтом Facebook.

Для всех профилей будет использоваться единая информация для входа. Войдя в аккаунт, пользователь сначала попадет в свой основной профиль, а затем сможет переключиться на нужный дополнительный.

Функция создания нескольких личных профилей уже начала распространяться по всему миру и будет внедряться постепенно в течение нескольких месяцев.