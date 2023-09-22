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22 сентября, 2023
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Out of Line и The Forest Quartet

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача. До 28 сентября в 19:00 по бакинскому времени можно бесплатно забрать две игры — Out of Line и The Forest Quartet.

Out of Line — это нарисованная от руки адвенчура о маленьком дроиде по имени Сан, который оказался в ловушке на фабрике.

The Forest Quartet – приключенческая 3D-головоломка, рассказывающая о призраке умершей, но не забытой певицы. Игрокам предстоит посетить каждого из трех участников ее группы, чтобы провести прощальный концерт.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут симулятор Model Builder и приключение Soulstice.

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