Echo Hub — первый контроллер умного дома от Amazon

Компания Amazon представила свою первую панель управления умным домом Echo Hub с поддержкой Alexa. Устройство представляет собой 8-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 1280 x 800 пикселей для настенного крепления или использования с подставкой.

С его помощью можно легко группировать и управлять устройствами умного дома, использовать систему безопасности Ring и отображать одновременно несколько совместимых камер. Echo Hub распознает приближение пользователя с помощью инфракрасного излучения. После этого он переключается, например, с отображения фотографий или часов на управление умным домом.

Echo Hub поддерживает технологии Zigbee, Thread, Bluetooth и Matter, что позволяет использовать более 140 тыс. различных устройств умного дома на рынке. Есть поддержка беспроводного подключения к интернету, а также проводного режима с помощью совместимого опционального адаптера Power-over-Ethernet (PoE). Устройство оснащено стереодинамиками и микрофоном, но не имеет камеры.

Цена Amazon Echo Hub составляет $180, предзаказ откроется в ближайшее время. В качестве аксессуаров будут предлагаться деревянные рамки белого цвета или металлические, а также подставка.

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