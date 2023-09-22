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22 сентября, 2023
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ООО «Azercell Telecom» продолжает поддерживать семьи шехидов

Azercell

Мобильный оператор назначил академическую стипендию детям и супругам шехидов в размере 400 манатов.

С целью поддержки личностного и профессионального развития молодого поколения в рамках «Программы Студенческой Стипендии», реализуемой компанией Azercell на протяжении более 10 лет, детям и супругам шехидов, завоевавшим звание студента, будет выплачиваться стипендия. Еще 5 абитуриентов, поступивших в вузы в этом году, получат стипендию в размере 400 манатов за каждый академический месяц до конца периода обучения.

Ведущий оператор сотовой сети страны помимо стипендии в рамках Программы предоставляет студентам возможность повысить свои знания в сфере телекоммуникаций, принимать участие в корпоративных мероприятиях компании и различных тренингах, а также проходить стажировку в Azercell.

Отметим, что Azercell всегда уделяет особое внимание семьям шехидов и ветеранов, а также выступает инициатором и организатором специальных социальных проектов. Проявив заботу о семьях шехидов, мобильный оператор аннулировал долги по счетам военнослужащих, погибших и раненых в ходе Отечественной войны. В рамках проекта «Большие воспоминания в маленьких сердцах» были организованы тренинги по психологической поддержке детей воинов, погибших в ходе борьбы за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Также была издана книга, содержащая воспоминания детей об их отцах-героях. В честь Дня Победы и как олицетворение бесконечного уважения к славной Азербайджанской Армии, компания представила тарифный пакет «Veteran tarifi» для всех граждан страны со статусом ветерана войны.

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