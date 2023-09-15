В Азербайджане будет снижен размер пошлины за регистрацию ввозимых мобильных устройств, в связи с чем были внесены изменения в закон «О государственной пошлине». Согласно закону, за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну для личного потребления, будут применяться следующие ставки государственной пошлины:

мобильные устройства с рыночной ценой не более 100 долларов США и без функций фото-, видеосъемки и доступа в интернет — 15 манатов (сейчас — 20 манатов).

Ставки государственной пошлины на прочие мобильные устройства:

При рыночной цене до 100 долларов США — 20 манатов (сейчас — 30 манатов);

При рыночной цене от 101 до 200 долларов США — 30 манатов (сейчас — 50 манатов);

При рыночной цене от 201 до 400 долларов США — 40 манатов (сейчас — 60 манатов);

При рыночной цене от 401 до 700 долларов США — 50 манатов (сейчас — 70 манатов);

При рыночной цене от 701 до 1000 долларов США — 70 манатов (сейчас — 100 манатов);

При рыночной цене выше 1001 доллара США – 100 манатов (сейчас — 150 манатов).

Мобильные устройства, марка и модель, а также рыночная цена которых не размещены на официальном сайте органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти на дату подачи заявления на регистрацию, — 15 манатов.

Согласно законодательству, при регистрации мобильных устройств, ввозимых в страну физическим лицом для личного потребления, за исключением мобильных устройств, которые регистрируются под таможенную пошлину и налог на добавленную стоимость при ввозе юридическими и физическими лицами в целях реализации и иной предпринимательской деятельности:

Мобильные устройства, рыночная цена которых не превышает 100 долларов США и не имеет функций фото-, видеозаписи и доступа в Интернет, — 20 манатов.

Ставки государственной пошлины на иные мобильные устройства, за исключением устройств, предусмотренных статьей 33-5.1.1 Закона:

При рыночной цене до 100 долларов США — 30 манатов;

При рыночной цене от 101 доллара США до 200 долларов США — 50 манатов;

При рыночной цене от 201 доллара США до 400 долларов США — 60 манатов;

При рыночной цене от 401 доллара США до 700 долларов США — 70 манатов;

При рыночной цене от 701 доллара США до 1000 долларов США — 100 манатов;

Если рыночная цена превышает 1001 доллар США — 150 манатов.