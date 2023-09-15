Школьники села Агалы начинают новый учебный год вместе с Azercell!

Сотрудники ООО «Azercell Telecom» поздравили юных жителей села Агалы Зангиланского района по случаю начала нового учебного года.

Компания провела праздничное мероприятие для местных жителей перед официальным центром продаж и обслуживания компании, действующим в селе. Azercell подарил учащимся школьные принадлежности, а волонтеры «Azercell könüllüləri» преподнесли специальные подарки дошкольникам с целью их мотивации к занятиям.

Кроме того, всем участникам мероприятия были вручены интернет-пакеты, а также организована музыкально-развлекательная программа и призовые конкурсы для детей.

Отметим, что построенном по концепции «Умная деревня» (Smart Village) селе Агалы с июня 2022 года действует официальный центр продаж и обслуживания ООО «Azercell Telecom». Также, в августе прошлого года, эксклюзивный магазин компании был открыт в городе Шуша. В этих центрах, оснащенных самым современным оборудованием для обеспечения высокого уровня обслуживания абонентов, проводится большинство сервисных операций оператора.

ООО «Azercell Telecom» является первым оператором, построившим инфраструктуру мобильной связи на освобожденных территориях страны. Стараясь обеспечить эти районы качественной сетью и сделать жизнь граждан, возвращающихся на родину, более удобной и гибкой посредством мобильной связи, Azercell установил более 100 базовых станций в Карабахе и прилегающих регионах, и продолжает работать в этом направлении.