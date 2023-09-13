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13 сентября, 2023
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Spotify запустил плейлист Daylist, который меняется в течение дня

Spotify Daylist

Сервис потокового аудио Spotify объявил о запуске Daylist — плейлиста, который подстраивается под настроение пользователя в течение дня.

Плейлист обновляется несколько раз в день. Если пользователь часто слушает по утрам жизнерадостную музыку, будет предложена соответствующая версия Daylist. Во время рабочих часов, Daylist вновь обновится и предложит треки для фокусировки внимания.

Новый плейлист сопровождается уникальным названием и адаптируемой под время суток обложкой.

Нововведение уже доступно для пользователей из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии.

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