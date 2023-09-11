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12 сентября, 2023
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Современные автомобили шпионят за водителями и пассажирами

автомобили

Некоммерческая организация Mozilla Foundation провела исследование политики конфиденциальности 25 автопроизводителей. Исследователи обнаружили, что современные автомобили шпионят за своими пользователями. Они собирают личную информацию о владельцах машин, а также их пассажиров.

«Многие люди думают о машине как о личном пространстве, где можно позвонить врачу, поговорить с ребенком или выплакаться из-за расставания. Но это восприятие больше не соответствует реальности», — отмечает Джен Калтрайдер, директор программы PNI, в рамках которой Mozilla изучает сбор данных и сохранение их конфиденциальности различными гаджетами и системами.

Автомобили следят, как быстро и куда ездит владелец, какую музыку он слушает, что у него в календаре, записывают различные физические показатели (вес, рост, даже генетическую информацию). Личные данные собираются с помощью датчиков, камер, микрофонов и других устройств, которые подключаются к автомобилю и продаются сторонним компаниям.

General Motors, Kia, BMW, Ford, Toyota, Tesla и Subaru собирают информацию о цвете кожи, состоянии здоровья, выражениях лица, типовых маршрутах и даже сексуальной ориентации и иммиграционном статусе своих владельцев.

Политика конфиденциальности Nissan открыто заявляет, что может собирать информацию о сексуальной активности и ориентации водителя и делать на их основе выводы о предпочтениях и умственных способностях. Более того, компания оставляет за собой право делиться информацией с правоохранительными органами и рядом третьих лиц.

Hyundai говорит о возможности передачи личной информации правоохранительным органам на основании как официальных запросов, так и неформальных. Volkswagen собирает информацию о манере вождения, дополняя ее такими деталями, как возраст и пол.

Отмечается, что 84% автопроизводителей делятся собранными данными со сторонними лицами, включая правительства стран. Ни один из 25 брендов не выполняет минимальные стандарты защиты персональных данных.

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