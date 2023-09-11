Apple прекратит выпуск iPhone 13 Mini

После презентации, которая пройдет 12 сентября, компания Apple прекратит продажи базовых моделей iPhone 13 и 13 mini, пишет Macrumors. Выпуска новых смартфонов с приставкой «mini» в этом году не ожидается. По всей видимости компания отказывается от серии компактных смартфонов в пользу обычных и Plus-версий.

По данным Марка Гурмана, журналиста Bloomberg, у Apple заканчиваются запасы iPhone 13 mini, а новых компания не производит. Интернет-магазин Apple в США прогнозирует срок поставки iPhone 13 mini в 2–3 недели, для отдельных конфигураций — в 6–8 недель.

В прошлом году Apple не выпускала iPhone 14 mini, а вместо него представила iPhone 14 Plus. В этом году ожидается анонс iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Как оказалось, компактные смартфоны не пользуются популярностью. По оценке CIRP, на iPhone 13 mini пришлось 3% общего объема продаж серии iPhone 13 в США в первом квартале 2022 года. И это не смотря на то, что данная модель являлась самой дешевой в линейке ($599).

У компании также заканчиваются запасы Apple Watch Ultra, ремешков для часов, кожаных чехлов и кардхолдеров Apple Leather Wallet, сообщает Гурман.

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