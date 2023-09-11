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12 сентября, 2023
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Школьники, проходившие подготовку при поддержке Azercell, добились успеха на Международной Олимпиаде по Информатике

IOI 2023

С 28 августа по 4 сентября 2023 года в городе Сегед (Венгрия) прошла 35-я Международная Олимпиада по Информатике (IOI 2023). Наши школьники добились успеха, войдя в число победителей соревнования, участие в котором принял 351 школьник из 87 стран мира. Учащиеся, представлявшие Азербайджан при поддержке Azercell, завершили соревнования с одной бронзовой медалью и двумя мотивационными наградами.

Учащийся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев завоевал бронзовую медаль, а учащийся 11-го класса бакинской средней школы №245 Саиб Алиев и учащаяся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики города Гянджа Фидан Гусейнова получили мотивационные премии.

В течение двух дней соревнований в рамках олимпиады школьникам отводилось по 5 часов на решение трех алгоритмических задач.

Следует отметить, что Международная Олимпиада по Информатике (IOI) — это ежегодное международное соревнование по информатике, сопровождающееся социальными и культурными программами для учащихся старших классов из разных стран. Это главная научная международная школьная олимпиада и одно из самых престижных соревнований по программированию в мире.

Отметим, что ООО «Azercell Telecom» с 2017 года содействует процессу подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике в рамках партнерства с Министерством науки и образования. За этот период команда, успешно представляющая нашу страну, завоевала в общей сложности 54 медали на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 3 золотые, 14 серебряных и 37 бронзовых медалей.

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