Состоялся релиз Starfield на PC и Xbox Series

Сегодня состоялся полноценный релиз Starfield — космической ролевой игры, разработанной Bethesda. Игра доступна на PC и Xbox Series, а также в Game Pass. Цена стандартного издания составляет $70.

Starfield — первая более чем за 25 лет новая игровая вселенная Bethesda Game Studios. Действие игры разворачивается в XXIV веке. Игроки выступают в роли персонажа, который присоединяется к организации исследователей космоса «Созвездие», чтобы разгадать тайну таинственных артефактов.

Есть возможность исследовать более 1000 планет. Игроки могут создавать собственные корабли и нанимать в них экипаж, строить аванпосты для исследования планет, вести научные проекты и создавать торговые пути, чтобы продавать добытые ресурсы. В Starfield можно присоединяться к различным фракциям, выполняя для них многочисленные задания.

Онлайн Starfield превысил 250 тыс. игроков вскоре после релиза. Пользовательская оценка оказалась «очень положительной» на основе 3 087 обзоров, из которых 89% рекомендуют игру к покупке. Средняя оценка Starfield на Metacritic составила 88 баллов из 100 на основе 52 обзоров. На OpenCritic у игры тоже 88 баллов из 100 на базе 106 рецензий.

Большая часть игроков называют Starfield еще одним отличным проектом Bethesda, в котором есть все, что нужно: масштаб, увлекательные квесты, внимание к деталям, хорошая оптимизация, достойные графика, звук и актерская игра.

Часть игроков жалуется на проблемы с оптимизацией, графику, а также отсутствие бесшовных переходов между космосом и планетами. Некоторые увидели проблему в скучном начале и окрестили новинку тратой времени, другие — пожаловались на ограниченную свободу и общую посредственность игрового процесса.

Ожидается, что первое сюжетное DLC для Starfield выйдет в январе 2024 года.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az