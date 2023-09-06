Google представил новый логотип Android

Компания Google представила новый логотип операционной системы Android. Это первый редизайн бренда с 2019 года.

Культовая голова маскота Android стала выглядеть более «живой». Зеленый робот теперь изображается в 3D-формате. Фирменное начертание названия системы выполнено тем же шрифтом, что и логотип самой Google, а слово «Android» пишется с заглавной буквы, а не со строчной, как прежде. Кроме того, дизайнеры добавили несколько вариантов маскота: робот может представать в различных обликах в зависимости от того, где он применяется.

«В рамках нашего последнего обновления робот стал заметным элементом нашего логотипа, отражая игривость, которую люди привыкли ожидать от Android. Сегодня мы придаем самому узнаваемому «нечеловеку» нашего сообщества совершенно новый 3D-облик», — рассказал директор по управлению брендом Android Джейсон Фурнье.

Новый логотип появится на экране загрузки всех Android-устройств и в приложениях уже в этом году.

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