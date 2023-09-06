Sony выпустила OLED-телевизор Bravia XR A95L нового поколения

Компания Sony представила в Китае OLED-телевизор Bravia XR A95L нового поколения. Модель предлагается покупателям в трех вариантах диагонали экрана – 55, 65 и 77 дюймов.

Sony Bravia XR A95L имеет соотношение сторон 16:9, поддерживает частоту обновления 120 Hz. Максимальная яркость достигает 1100 нит. В основе телевизора лежит процессор с четырьмя ядрами Cortex-A73, 6 Gb ОЗУ и 64 Gb флеш-памяти.

Устройство может автоматически определять, использует ли пользователь PS5 для игр или просмотра фильмов, и автоматически переключаться в соответствующий режим изображения. Поддерживается режим 4K/120 Hz, переменная частота обновления VRR и автоматический режим с низкой задержкой ALLM.

В телевизорах серии Sony A95L используется самоподсветка OLED с квантовыми точками (около 8,29 млн. пикселей). Cognitive Processor XR использует перекрестный анализ данных и интеллектуальные алгоритмы для улучшения картинки. Даже при входных сигналах с разрешением 2K или Full HD телевизор будет отображать изображение, близкое к 4K.

Телевизор оснащен 2 динамиками, 2 сабвуферами, цифровым усилителем S-Master, он также позволяет имитировать многоканальный объемный 3D-звук. Есть два разъема HDMI2.1, два разъема HDMI2.0, один USB2.0, один USB3.0. В оснащение также входят поддержка голосового помощника Tencent Xiaowei и камера Bravia, которая поддерживает видеозвонки, распознавание по лицам, фитнес-приложения и другие функции.

Цены в Китае на Sony Bravia XR A95L составляют от 2700 до 5500 долларов.

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