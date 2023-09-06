AnTuTu: Android-смартфоны августа, которыми больше всего довольны пользователи

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. Отмечается, что учитывалась не мощность процессора, а реальные отзывы владельцев устройств.

По итогам августа лидером стал новый смартфон Realme GT5. Аппарат набрал 97,14% положительных отзывов. На втором месте – Samsung Galaxy S23 Ultra с 95,88% позитивных отзывов, третьем – складной Vivo X Fold 2 с 94,78%.

В Топ-10 также попали следующие модели: Nubia Z50 Ultra (93,58%), Vivo X90 Pro+ (93,04%), Samsung Galaxy S23 (92,73%), Xiaomi 13 Pro (91,76%), Honor X40 GT (90,99%), Honor Magic5 Pro (90,62%) и OnePlus 11 (90,47%).

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