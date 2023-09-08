Nar оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты, набравшие самые высокие баллы

Nar наградил ценными подарками первых десяти абитуриентов, набравших наивысшие баллы во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году. В рамках проекта, организованного при поддержке информационного агентства Modern.az, каждому студенту были вручены «золотой» номер, баланс в размере 700 АЗН и современные смартфоны от Nar.

Принявшие участие в церемонии награждении представители государства и СМИ поздравили лучших абитуриентов года и пожелали им успехов. Руководитель Департамента общественных связей Nar Азиз Ахундов пожелал молодым людям успехов в образовании и карьере, сказав: «С высокими результатами, достигнутыми благодаря большому упорству и усилиям, вы стали примером для будущих абитуриентов. Я верю, что своими знаниями вы будете также примером для своих сокурсников в вузе и добьетесь еще больших успехов».