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21 сентября, 2023
ДомойAI / MLБета-версия ИИ-помощника программиста GitHub Copilot Chat стала доступна для всех пользователей

Бета-версия ИИ-помощника программиста GitHub Copilot Chat стала доступна для всех пользователей

GitHub Copilot Chat

GitHub, принадлежащий корпорации Microsoft, расширил доступ к своему ИИ-помощнику для программистов Copilot Chat. Теперь инструмент доступен не только для корпоративных пользователей, но и для всех пользователей в Visual Studio и VS Code. Copilot Chat — это ИИ-помощник, отвечающий на вопросы программиста, касающиеся написания кода. Впервые сервис был представлен в июле в публичной бета-версии для бизнес-пользователей.

«Теперь команды разработчиков и отдельные пользователи могут использовать GitHub Copilot Chat для изучения новых языков или фреймворков, устранения ошибок или получения ответов на вопросы по кодингу на простом и естественном языке — и все это, не покидая IDE», говорится в блоге.

Для того чтобы воспользоваться новым инструментом, необходимо оформить подписку. Она стоит $10 в месяц или $100 в год.

Расширение доступа к GitHub Copilot Chat подчеркивает растущее влияние ИИ в сфере разработки ПО. Инструмент не просто облегчает процесс создания кода, но также открывает новые горизонты для обучения и совершенствования навыков программистов разного уровня.

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