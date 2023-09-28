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28 сентября, 2023
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Делегация Азербайджана успешно представила страну в Турции

При поддержке Azercell 10 молодых специалистов, специализирующихся в области кибербезопасности, приняли участие в тренингах «Türk Telekom».

Представители ООО “Azercell Telekom” встретились со студентами, которые по инициативе и при поддержке компании приняли участие в лагере по кибербезопасности в Турции. В рамках мероприятия состоялось награждение участников, продемонстрировавших высокие результаты на тренингах, были заслушаны их идеи и предложения.

Следует отметить, что в ходе 10-дневной обучающей программы, организованной «Türk Telekom» под лозунгом «Стань одним из КиберГероев будущего», участники получили как теоретические, так и практические знания в области кибербезопасности, а также смогли встретиться с представителями ведущих компаний Турции. Студенты подчеркнули, что полученный опыт сыграет важную роль в их будущей деятельности и карьере.

Напомним, что в начале текущего года компания «Azercell Telecom» запустила масштабный проект, способствующий повышению уровня кибербезопасности в Азербайджане, а также внедрению в стране новейших технологий и лучших мировых практик этой области. Компания продолжает успешную реализацию плана действий по модернизации существующих решений в сфере кибербезопасности и разработке новых. Одним из важных направлений этого проекта является содействие профессиональному развитию экспертов, специализирующихся в области кибербезопасности. В рамках данной инициативы будут организованы различные тренинги для молодых специалистов, а также созданы возможности для получения опыта при стажировке в компании.

Azercell еще раз поздравляет студентов, которые успешно прошли тренинги в Турции, и желает им успехов в построении будущей карьеры в этой сфере!

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