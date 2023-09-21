Представлена серия смартфонов Redmi Note 13

На мероприятии в Китае компания Redmi представила серию смартфонов среднего уровня Note 13, куда вошли три модели: базовая, Pro-версия и флагман Pro+.

Redmi Note 13 получил плоский 10-битный 6,67-дюймовый IPS-экран с разрешением 2460х1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Частота регулировки ШИМ – 1920 Hz. Пиковая яркость составляет 1000 нит. Для защиты дисплея используется закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Dimensity 6080, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2. Основная камера двойная: главный датчик на 100 Мп и 2 Мп сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 33 Вт. Также модель получила адаптер Bluetooth 5.3, ИК-порт, 3,5-мм разъем для наушников и защиту от воды IP54. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. При толщине корпуса в 7,6 мм аппарат весит 173,5 гр.

Цены на Redmi Note 13: 6/128 Gb — $164, 8/128 Gb — $178, 8/256 Gb — $205, 12/256 Gb — $233. Доступные цвета корпуса: черный, белый, зеленый.

Redmi Note 13 Pro оснащен 12-битным плоским OLED-экраном с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Hz и яркостью до 1800 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В основе модели лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, используется оперативная память стандарта LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. В основную камеру входят датчик на 200 Мп (Samsung ISOCELL HP3, f/1.65, 1/1.4″OIS), 8 Мп ультраширокоугольный модуль (Sony IMX355) и 2 Мп макромодуль (OmniVision OV02B10). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составила 5100 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB Type-C, модуль NFC, стандартный разъем для наушников, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и защита от брызг IP54.

Цены на Redmi Note 13 Pro: 8/128 Gb — $205, 8/256 Gb — $219, 12/256 Gb — $246, 12/512 Gb — $274, 16/512 Gb — $287. Будут предложены следующие расцветки: белый, черный, зеленый, фиолетовый.

Redmi Note 13 Pro+ стал первым смартфоном бренда с изогнутым экраном. По своим характеристикам экран идентичен модели Note 13 Pro. Аппарат построен на базе 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 7200 Ultra. За охлаждение SoC отвечает испарительная камера площадью 4000 мм2. Используется оперативная память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1. Камеры такие же, как в обычной Pro-версии.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Также устройство получило поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, порт USB Type-C, модуль NFC, стандартный разъем для наушников, стереодинамики, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и ИК-порт. Это первый аппарат в серии с защитой корпуса IP68.

Цены на Redmi Note 13 Pro+: 12/256 Gb — $274, 12/512 Gb — $300, 16/512 Gb — $315. Смартфон получит черную и белую расцветки корпуса, цветную из эко-кожи, камуфляж.

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