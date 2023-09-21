Windows 11 (23H2) с чат-ботом Copilot и поддержкой RAR выйдет 26 сентября

Компания Microsoft объявила, что следующее большое функциональное обновление операционной системы Windows 11 с индексом 23H2 станет доступно с 26 сентября.
Обновление будет включать в себя следующие функции:
- Windows Copilot — чат-бот для управления настройками компьютера и получения ответов на вопросы;
- Переработанный интерфейс «Проводника» с панелью «Сведения»;
- Встроенная поддержка файлов RAR, 7z, GZ, TAR и других;
- Ink Anywhere — при помощи стилуса можно от руки вносить надписи в любые текстовые поля;
- Значительные улучшения в графическом редакторе Paint;
- Новый микшер громкости с настройкой для каждого приложения;
- Windows Backup — приложение для упрощения процесса резервного копирования и восстановления настроек системы;
- «Динамическое освещение» — единый центр для управления RGB-подсветкой подключенных аксессуаров от Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и других производителей.
Все функции тестировались в течение лета среди участников программы Windows Insider.
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