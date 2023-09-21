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22 сентября, 2023
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Windows 11 (23H2) с чат-ботом Copilot и поддержкой RAR выйдет 26 сентября

Windows 11

Компания Microsoft объявила, что следующее большое функциональное обновление операционной системы Windows 11 с индексом 23H2 станет доступно с 26 сентября.

Обновление будет включать в себя следующие функции:

  • Windows Copilot — чат-бот для управления настройками компьютера и получения ответов на вопросы;
  • Переработанный интерфейс «Проводника» с панелью «Сведения»;
  • Встроенная поддержка файлов RAR, 7z, GZ, TAR и других;
  • Ink Anywhere — при помощи стилуса можно от руки вносить надписи в любые текстовые поля;
  • Значительные улучшения в графическом редакторе Paint;
  • Новый микшер громкости с настройкой для каждого приложения;
  • Windows Backup — приложение для упрощения процесса резервного копирования и восстановления настроек системы;
  • «Динамическое освещение» — единый центр для управления RGB-подсветкой подключенных аксессуаров от Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и других производителей.

Все функции тестировались в течение лета среди участников программы Windows Insider.

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