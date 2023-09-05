AnTuTu: самые производительные Android-флагманы и смартфоны среднего уровня августа

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и средней ценовой категории по итогам августа 2023 года. Топ-10 принадлежит исключительно моделям на основе процессора Snapdragon 8 Gen 2.

Первое место занял новейший смартфон OnePlus Ace 2 Pro, набравший 1 648 735 баллов. Второе место с небольшим отрывом занял iQOO 11S (1 645 393 баллов), третье – RedMagic 8S Pro+ (1 637 536).

В Топ-10 также вошли смартфоны iQOO 11 Pro, Vivo x90 Pro+, OnePlus 11, Realme GT5, iQOO 11, складной Vivo X Fold2 и OPPO Find X6 Pro.

Тройка рейтинга самых мощных Android-смартфонов среднего класса не изменилась: его возглавляет Redmi Note 12 Turbo на базе платформы Snapdragon 7+ Gen 2. Он набрал 1 148 376 баллов. На втором месте – Realme GT Neo5 SE (1 146 607), третье место занял iQOO Neo7 SE (949 742).

Далее в рейтинге AnTuTu идут следующие модели: Vivo S17 Pro, OPPO Reno10 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing и OnePlus Ace.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 августа 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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