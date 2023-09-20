Приложение WhatsApp скоро станет доступно на iPad

У мессенджера WhatsApp уже много лет нет отдельного приложения для планшетов Apple. Владельцам iPad приходилось пользоваться веб-версией WhatsApp или скачивать сторонние клиенты из App Store.

Наконец-то разработчики запустили бета-версию приложения для iPad, сообщает тематический ресурс WABetaInfo. Тестовая сборка под номером 23.19.1.71 оказалась совместима с iPad.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться в бета-программе WhatsApp и загрузить приложения на свой iPhone и iPad. Затем требуется настроить приложение на своем iPad, зайдя в раздел «Связанные устройства» на своем телефоне. Зарегистрировать iPad как отдельный девайс не получится — планшет может быть лишь привязанным устройством, как и ПК.

Релиз WhatsApp для iPad должен состояться в ближайшие месяцы.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az