Sony и G+D разработали электронную SIM-карту нового поколения

Компания Sony совместно с Giesecke+Devrient (G+D) представили платформу управления интегрированными SIM-картами (iSIM) под названием AirOn360.

iSIM-чип ALT1350, разработанный компанией Sony, был представлен в ноябре прошлого года. Он встраивается непосредственно в процессор устройства и позволяет подключиться к сети любого оператора. В отличие от eSIM, такая микросхема не занимает лишнего места в корпусе и потребляет меньше энергии.

Особенностью чипа стала возможность централизованного администрирования при помощи RSP — платформы промышленной автоматизации. Например, пользователь или компания могут быстро запустить ряд устройств интернета вещей без необходимости ручной настройки каждого из них. Подключение к другой сети все гаджеты также смогут осуществить одновременно.

Чип поддерживает 3G, 4G, 5G, спутниковую связь, GPS, ГЛОНАСС, диапазон частот OneSKU и другие технологии.