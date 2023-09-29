Adobe выпустила веб-версию Photoshop с ИИ-инструментами

Компания Adobe объявила о запуске веб-версии Photoshop –упрощенной онлайн-версии десктопного приложения для редактирования фотографий. Бета-тестирование веб-версии длилось почти два года, теперь она доступна в составе всех платных тарифов Photoshop (от $9,99 в месяц).

В веб-версии фоторедактора сразу будут доступны популярные инструменты на базе искусственного интеллекта: Generative Fill (Генеративная заливка) и Generative Expand (Генеративное расширение), которые в мае этого года появились в настольной версии Photoshop.

Эти функции основаны на генеративной модели искусственного интеллекта Adobe Firefly, доступны для коммерческого использования и позволяют пользователям быстро добавлять, удалять или расширять изображение с помощью текстовых описаний на более чем 100 языках, при этом сохраняя условия освещения и перспективу исходного изображения.

Веб-версия Photoshop предлагает упрощенный пользовательский интерфейс, а часто используемые инструменты выделены в панели задач.

Adobe обещает в скором времени добавить множество важных функций, таких как «Заплатка», «Перо», «Многоугольное лассо» и другие. Веб-сервис предоставляет подписчикам возможность приглашать других пользователей для совместной работы над проектами и позволяет тем, у кого нет подписки, просматривать и комментировать файлы.