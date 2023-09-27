Acer Nitro V 15: игровой ноутбук с Intel Raptor Lake и GeForce RTX

Компания Acer представила недорогой игровой ноутбук Nitro V 15 на базе процессоров Intel Core 13-го поколения. Устройство оснащено 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, с соотношением сторон 16:9 и частотой обновления 144 Hz.

В базовой конфигурации Acer Nitro V 15 получил восьмиядерный процессор Intel Core i5-13420H с частотой до 4,7 GHz, 8 Gb оперативной памяти, твердотельный накопитель емкостью 512 Gb и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2050. Цена ноутбука на официальном сайте бренда в США составляет $749,99.

Более производительная версия стоимостью $769,99 получила графический адаптер RTX 3050, а модель с RTX 4050 оценена в $849,99. Конфигурация на базе 10-ядерного процессора Intel Core i7-13620H (до 5,0 GHz) с 16 Gb ОЗУ, SSD на 1 Tb и видеокартой RTX 4050 предлагается за $999,99. За дополнительную плату можно увеличить оперативную память до 32 Gb, емкость накопителя — до 2 Tb.

Версия с видеокартой начального уровня позапрошлого поколения NVIDIA Turing предлагается за $699,99. Модель предназначена для студентов, которым ноутбук нужен в первую очередь для учебы, а игровые возможности стоят на втором месте.

Набор интерфейсов новинок включает три разъема USB Type-A, Thunderbolt 4, HDMI и Ethernet. Есть поддержка Wi-Fi 6.

Старт продаж Acer Nitro V 15 в США намечен на октябрь.