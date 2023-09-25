Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award

Azerconnect, одна из ведущих компаний в сфере информационно-коммуникационных и высоких технологий в Азербайджане, удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award в трех различных номинациях. Компания получила золотую награду в категории «Будущая деятельность», серебряную за «Многообразие, равенство и инклюзивность» и бронзовую в категории «Человеческие ресурсы».

Продолжая впечатляющую серию достижений и укрепляя свои лидерские позиции на рынке труда, Azerconnect с радостью сообщает о получении этих престижных наград. Так, компания получила золотую награду за лучший прогресс в «Программе управления режимом гибридной работы для персонала» (FLEXcellence: программа гибридного режима работы Azerconnect), серебро за лучший прогресс «В области инициатив по разнообразию, равенству и инклюзивности» (INSPIRE. LEAD. CREATE: программа по расширению прав и возможностей женщин Azerconnect) и бронзу за лучшую программу «Привилегий, здоровья и благополучия» (Feel the Customer: программа благополучия для call-центров / команд фронт-офисов Azerconnect).

Премия Brandon Hall Group Excellence Award присуждается за передовые практики в области обучения и развития, управления талантами, развития лидерства, привлечения талантов, человеческих ресурсов, эффективности продаж, продвижения многообразия, равенства и инклюзивности, а также для признания будущей деятельности.

Следует отметить, что заявки были оценены группой опытных профессионалов, независимыми экспертами отрасли, аналитиками и руководителями Brandon Hall Group по четырем критериям. Этими критериями являются: «Соответствие потребностям бизнеса и бизнес среде», «Разработка, функциональность и реализация программы», «Принятие, интеграция, пользовательский опыт, инновации и креативность», а также «Общая эффективность, воздействие и измеримая польза».

«Мы рады, что инновационные проекты, реализуемые Azerconnect в сфере информационно-коммуникационных и высоких технологий в нашей стране, получают признание от всемирно известных и влиятельных компаний. Наша компания намерена продолжать укреплять свою деятельность в области управления человеческим капиталом и активно внедрять новейшие технологии в стране», — сказал генеральный директор компании Azerconnect, Эмиль Масимов.

«Для нас это большая честь получить эти престижные награды от Brandon Hall Group, компании известной своим авторитетом. Каждая из этих наград отражает наше стремление к совершенству в различных аспектах управления человеческим капиталом, включая реализацию гибридной бизнес-модели, нашу активную позицию в продвижении многообразия и инклюзивности, а также наш подход к благополучию сотрудников. Получение этих наград вдохновляет нас продолжать прилагать усилия, для достижения еще более выдающихся результатов», — подчеркнула Матанат Бабаева, директор по человеческим ресурсам компании Azerconnect.

«Лауреатами престижной награды Award of Excellence становятся организации, которые по-настоящему ценят своих сотрудников и инвестируют в них посредством программ управления человеческим капиталом. Эти программы оказались лучшими с точки зрения ценности бизнеса и оказанного влияния на сотрудников», — отметила Рэйчел Кук, главный операционный директор Brandon Hall Group и руководитель программы HCM Excellence Awards.

Об Azerconnect

Azerconnect – первая B2B компания (Business to Business), предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий Азербайджана. Azerconnect, являясь одним из крупнейших работодателей на рынке ИКТ, предлагает оптимальные решения для местных компаний в технических областях, в сфере информационных технологий, а также в смежных отраслях, помогая повысить качество и оптимизировать затраты. Azerconnect входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Стоит отметить, что инновационная программа «FLEXcellence» компании Azerconnect ранее была удостоена награды «Института человеческих ресурсов Азербайджана» (Azerbaijan HR Institute) в номинации «Лучшая стратегия модели гибкой работы» в 2022 году. Кроме того, Azerconnect была удостоена сертификата «Лучший работодатель» в Азербайджане за 2023 год, выданного престижным «Институтом лучших работодателей» (Top Employer Institute) в шести различных категориях за выдающиеся достижения в области человеческих ресурсов.

О Brandon Hall Group

Brandon Hall Group — уникальная компания, которая специализируется на профессиональном развитии, предоставляя программы обучения и развития талантов, различную информацию, проводящая исследования и сертификацию для лидеров и организаций. Эксперты в области управления человеческими ресурсами выбирают Brandon Hall Group как партнера в разработке перспективных планов по развитию сотрудников в новой эпохе. Уже более 30 лет Brandon Hall Group высоко оценивает выдающиеся достижения организаций по всему миру и помогает им расширять свои возможности, оказывая влияние на развитие более 10 миллионов сотрудников и руководителей. Программа награждения Brandon Hall Group за выдающиеся достижения в области управления человеческим капиталом является первой в своем роде и устанавливает высочайшие стандарты признания организаций за их вклад в обучение и развитие талантов.