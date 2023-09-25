Huawei Smart Screen V5 Pro: панель Super Mini-LED и встроенная веб-камера

На мероприятии в Китае компания Huawei представила, помимо флагманского планшета MatePad Pro 13.2, топовый телевизор Smart Screen V5 Pro. Новинка будет поставляться в двух версиях: на 85 и 98 дюймов.

Разрешение экранов составляет 4К, кадровая частота – 120 Hz. Используются панели Super Mini-LED: в старшей версии 1008 зон подсветки, в младшей – 576. Максимальная яркость 98-дюймового варианта составляет 2000 нит, 85-дюймового – 1600 нит. Обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3.

В основе Smart Screen V5 Pro лежит мощная однокристальная система Honghu 900 с восемью ядрами Arm Cortex-A73. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость флеш-памяти — 64 Gb.

В телевизоре есть встроенная веб-камера 24 Мп на магнитном креплении, интегрированная аудиосистема формата 3.1.2 суммарной мощностью 110 Вт, поддержка адаптера Wi-Fi, порты HDMI 2.1 и USB 3.0. Телевизор можно объединить с умной колонкой Huawei Sound X, тогда получится система формата 5.1.2. В качестве программной платформы выступает HarmonyOS 4.0. Есть интеграция с умным домом.

Цены на Huawei Smart Screen V5 Pro: 85-дюймовая модель — $3425, 98-дюймовая – $5070.