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29 сентября, 2023
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Представлен фитнес-трекер Fitbit Charge 6 с боковой физической кнопкой

Fitbit Charge 6

Производитель носимой электроники Fitbit, принадлежащий компании Google представил фитнес-трекер Charge 6. Главной особенностью модели стало возвращение физической кнопки для навигации. Это было сделано в ответ на многочисленные жалобы покупателей. Кнопка отсутствовала у предыдущих моделей, начиная с вышедшего в 2018 году фитнес-трекера Charge 3. Согласно разъяснению Google, боковая кнопка не механическая, а тактильная, реагирующая на нажатие.

Fitbit Charge 6

Устройство оснащено 1,04-дюймовым AMOLED-экраном, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть защита от воды (5ATM), время автономной работы — до 7 дней. Fitbit Charge 6 использует те же методы отслеживания показателей здоровья, что и предыдущая модель, за исключением функции измерения частоты пульса. Google интегрировала в устройство алгоритмы Pixel Watch, основанные на машинном обучении: по данным компании, это улучшило точность мониторинга на 60% по сравнению с моделью Charge 5. Также трекер стал более корректно подсчитывать потраченные калории.

Гаджет умеет определять нерегулярный сердечный ритм по аналогии с датчиками ЭКГ, количество кислорода в крови, температуру кожи и уровень стресса. Заявлена возможность трансляции данных о ЧСС на тренажеры Concept2, Peloton, NordicTrack и Tonal по зашифрованному каналу Bluetooth. Выросло вдвое количество поддерживаемых тренировок и видов активности, с 20 до 40. Появился доступ к сервисам Google – Google Wallet для бесконтактных платежей и Google Maps для пошаговой навигации по маршруту. Есть интеграция с YouTube Music (для платных подписчиков), можно только управлять воспроизведением на сопряженном телефоне, загружать треки на браслет для прослушивания в автономном режиме нельзя.

Фитнес-трекер Fitbit Charge 6 уже доступен для предварительного заказа по цене $160. В продажу устройство поступит 12 октября.

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