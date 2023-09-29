Epic Games уволила 16% сотрудников

Компания Epic Games сократила свой штат на 16% — более 830 сотрудников остались без работы. Глава компании Тим Суини (Tim Sweeney) в открытом письме сотрудникам заявил, «что в последнее время Epic Games тратит больше, чем зарабатывает, и лишь этот ход поможет ей сократить издержки».

Часть вины Суини возложил на взлет программы Fortnite Creator, которая позволяет геймерам создавать свой контент. По его словам, она приносит меньше денег, чем основная версия игры.

Уволенные сотрудники получат выходное пособие за шесть месяцев и медицинские льготы. В ближайшее время руководство Epic Games проведет собрание со всеми сотрудниками, на котором обсудит ситуацию.

Джейсон Шрайер, американский журналист и писатель, который в основном освещает индустрию видеоигр, назвал такое количество сокращенных сотрудников «колоссальным».

Кроме того, Epic Games продаст музыкальный сервис Bandcamp, который компания приобрела в марте 2022 года. Покупателем выступит Songtradr. А также выделит маркетинговую компанию SuperAwesome в самостоятельную структуру.