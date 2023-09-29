«Azercell Telecom» официально представляет iPhone 15: новый уровень связи и инноваций!

Компания «Azercell Telecom», являющаяся эксклюзивным телекоммуникационным партнером Apple Inc., сообщает о старте продаж iPhone 15 на локальном рынке. Лидирующий мобильный оператор страны продолжает соблюдать традицию внедрения передовых технологий для повышения качества обслуживания своих абонентов.

iPhone 15 появится в магазинах Azercell Эксклюзив 29 сентября 2023 года. Эта долгожданная новая линейка смартфонов iPhone обещает совершить революцию в привычных способах подключения, общения и восприятия цифрового мира.

Стремясь предоставлять своим абонентам лучшие предложения на рынке, Azercell также объявляет о запуске специальной кампании для покупателей iPhone 15. Абоненты, приобретающие любой смартфон из серии iPhone 15 в магазинах Azercell Эксклюзив, ежемесячно в течение года будут получать скидку в размере 30% на любой из тарифных пакетов «Sərbəst». Это предложение предоставит абонентам Azercell возможность испытать высочайшую производительность iPhone 15, сократив при этом расходы на сотовую связь.

Не упустите шанс стать одним из первых обладателей iPhone 15!

Посетите ближайший магазин Azercell Эксклюзив начиная с 29 сентября 2023 года и испытайте новые цифровые возможности!

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/devices/smartfonlar.html