В бета-версии Microsoft Paint появилась поддержка слоев и прозрачности

Обновленный Microsoft Paint доступен в тестовых сборках Windows Insider под номером 11.2308.18.0 в каналах Canary или Dev. В графическом редакторе появилась поддержка слоев и прозрачности.

«Теперь вы можете добавлять, удалять слои на холсте и управлять ими для создания более богатых и сложных цифровых произведений. При помощи слоев вы можете накладывать фигуры, текст и другие элементы изображения друг на друга», — сообщил Дэйв Грохоцкий (Dave Grochocki), главный менеджер по продуктам Windows Inbox Apps в Microsoft.

Для начала работы достаточно нажать соответствующую кнопку на основной панели инструментов, после чего на боковой панели у рабочей области появятся дополнительные инструменты.

Теперь редактор позволяет открывать, редактировать и сохранять файлы PNG с прозрачным фоном. При редактировании прозрачные области помечаются традиционным шахматным узором. В многослойных проектах удаление содержимого на одном слое делает видимым изображение на другом, расположенном под ним. Это повышает гибкость при редактировании изображения. Ранее в Paint началось тестирование функции удаления фона изображения, что теперь прекрасно дополняется появившейся поддержкой прозрачности.

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