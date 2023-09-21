Microsoft представил мощный ноутбук-трансформер Surface Laptop Studio 2

Компания Microsoft сегодня представила новое поколение ноутбука Surface Laptop Studio. Конструкция Surface Laptop Studio 2 по сравнению с предшественником не изменилась, устройство можно использовать как планшет или ноутбук.

Как отмечает Microsoft, это «самый мощный Surface, который мы когда-либо создавали». Новинка получила процессоры Intel Core 13-поколения и графику RTX 40.

Surface Laptop Studio 2 оснащен 14,4-дюймовым дисплеем PixelSense Flow с разрешением 2400 х 1600 пикселей, соотношением сторон 3:2, частотой 120 Hz и поддержкой Dolby Vision IQ. Значение яркости — до 650 нит. Используется стекло Corning Gorilla Glass 5. Есть поддержка стилуса Surface Slim Pen 2. Специальный шарнир позволяет выдвинуть дисплей над клавиатурой.

Устройство может предложить мощные 14-ядерные процессоры Intel Core i7-13700H или Core i7-13800H, графику Nvidia RTX 4050 или RTX 4060, до 64 Gb ОЗУ LPDDR5X и до 2 Tb на накопителе.

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Аккумулятор емкостью 58 Втч обеспечивает до 19 часов автономной работы. Surface Laptop Studio 2 имеет два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, один порт USB Type-A и устройство для чтения карт памяти microSD. Для беспроводной связи предусмотрены модули WiFi 6E и Bluetooth 5.2. Есть фронтальная камера с AI, разрешением FullHD и поддержкой Windows Hello 2.0, четыре динамика Omnisonic с Dolby Atmos и студийные микрофоны дальнего действия с технологией Voice Clarity. Устройство получило новую сенсорную панель Surface Precision Haptic с регулируемой чувствительностью нажатия.

Цена Microsoft Surface Laptop Studio 2 стартует от $1999. Ноутбук поступит в продажу 3 октября.

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