Представлен компактный ноутбук Microsoft Surface Laptop Go 3

Кроме мощного Surface Laptop Studio 2, компания Microsoft сегодня представила ноутбук Surface Laptop Go 3. По сравнению со вторым поколением — изменения минимальны. Вместо процессора Intel Core 11-го поколения новый ноутбук получил Intel Core 12-го поколения.

Microsoft Surface Laptop Go 3 оснащен тем же 12,4-дюймовым сенсорным экраном PixelSense Flow с соотношением сторон 3:2 и разрешением 1536 × 1024 пикселей. Используется защитное стекло Gorilla Glass 3.

В основе ноутбука лежит 10-ядерный процессор Intel Core i5-1235U, который, как уверяет производитель, обеспечил прирост производительности на 88%. Microsoft отказался от конфигурации с 4/128 Gb памяти. Базовая версия предлагает 8 Gb ОЗУ и встроенный накопитель емкостью 256 Gb. Появилась дополнительная версия на 16/512 Gb.

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Время автономной работы увеличилось и достигает 15 часов. Набор портов не изменился: один порт USB Type-A, один USB Type-C, разъем для наушников и Surface Connect. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Ноутбук оснащен веб-камерой с разрешением 720p, студийными микрофонами и динамиками Omnisonic с поддержкой Dolby Audio. Габариты составляют 278,2×206,2×15,7 мм, вес — 1,13 кг.

Surface Laptop Go 3 поступит в продажу 3 октября по цене от $799. Устройство будет предложено в четырех вариантах цветового оформления корпуса: Platinum, Sage, Sandstone и Ice blue.

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