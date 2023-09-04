Brand Analytics оптимизировала систему для анализа соцмедиа и СМИ еще по 6 странам, включая Азербайджан

Система Brand Analytics расширяет географию своего присутствия. Теперь пользователи системы получили возможность анализировать социальные медиа и СМИ еще в 6 странах: Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Теперь в системе на всех тарифах доступен анализ соцмедиа и СМИ для 12 стран.

В рамках оптимизации Brand Analytics для каждой из новых стран в системе произведены следующие доработки:

Расширен сбор данных соцмедиа и СМИ. Увеличены полнота и качество сбора данных социальных медиа и СМИ для каждой страны и соответствующих языков. Мониторинг производится на русском языке и на языках, на которых говорит население страны. Расширена база СМИ. Рассчитан Индекс цитируемости СМИ для оценки их влиятельности. Для всех СМИ рассчитан и будет обновляться индекс цитируемости, который показывает влиятельность источника. Индекс цитируемости используется для медиапланирования коммуникаций и для оценки их эффективности с помощью расчета Медиаприсутствия объекта мониторинга. Доступен показатель Медиаприсутствия для оценки эффективности коммуникаций. Для каждой публикации в СМИ, а также для любого аналитического среза по СМИ автоматически рассчитывается показатель Медиаприсутствия, отражающий эффективность инициированных или иных публикаций. Во всех тарифах расширен список языков для мониторинга. При создании темы мониторинга вы можете теперь выбирать добавленные языки: азербайджанский, грузинский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский. Вы также сможете использовать данные языки при работе с фильтрами и аналитическими срезами.

Протестировать возможности системы Brand Analytics можно в рамках бесплатного демо-доступа.