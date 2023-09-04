Brand Analytics оптимизировала систему для анализа соцмедиа и СМИ еще по 6 странам, включая Азербайджан

Система Brand Analytics расширяет географию своего присутствия. Теперь пользователи системы получили возможность анализировать социальные медиа и СМИ еще в 6 странах: Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Теперь в системе на всех тарифах доступен анализ соцмедиа и СМИ для 12 стран.
В рамках оптимизации Brand Analytics для каждой из новых стран в системе произведены следующие доработки:
- Расширен сбор данных соцмедиа и СМИ. Увеличены полнота и качество сбора данных социальных медиа и СМИ для каждой страны и соответствующих языков. Мониторинг производится на русском языке и на языках, на которых говорит население страны. Расширена база СМИ.
- Рассчитан Индекс цитируемости СМИ для оценки их влиятельности. Для всех СМИ рассчитан и будет обновляться индекс цитируемости, который показывает влиятельность источника. Индекс цитируемости используется для медиапланирования коммуникаций и для оценки их эффективности с помощью расчета Медиаприсутствия объекта мониторинга.
- Доступен показатель Медиаприсутствия для оценки эффективности коммуникаций. Для каждой публикации в СМИ, а также для любого аналитического среза по СМИ автоматически рассчитывается показатель Медиаприсутствия, отражающий эффективность инициированных или иных публикаций.
- Во всех тарифах расширен список языков для мониторинга. При создании темы мониторинга вы можете теперь выбирать добавленные языки: азербайджанский, грузинский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский. Вы также сможете использовать данные языки при работе с фильтрами и аналитическими срезами.
Протестировать возможности системы Brand Analytics можно в рамках бесплатного демо-доступа.