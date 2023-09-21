spot_img
21 сентября, 2023
ДомойSoftwareИгрыКритики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Критики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Релиз масштабного сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, но запрет на публикацию обзоров уже снят. Кроме того, 21 сентября для всех владельцев игры станет доступно обновление 2.0, которое вносит настолько существенные изменения в геймплей, что разработчики советуют начать прохождение заново.

Критики отмечают, что CD Projekt Red проделали огромную работу и существенно улучшили и расширили оригинальную игру Cyberpunk 2077, у которой на момент своего выхода было много проблем. CD Projekt Red «прыгнула выше головы и выпустила великолепное дополнение, одно из лучших в своем роде».

На момент написания заметки, на сайте Metacritic опубликовали 37 обзоров: 36 положительных и один нейтральный. Средний балл дополнения составляет 88, 89 и 89 из 100 возможных (версии для PlayStation 5, Xbox Series и PC соответственно). На Opencritic — средний балл 88, при этом 97% критиков рекомендуют игру. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty хвалят за отличный сюжет и заметно переработанный геймплей.

Пользовательские оценки появятся не ранее 26 сентября.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
OpenAI представила ИИ-генератор изображений DALL-E 3 со встроенным ChatGPT
Следующая статья
Новый способ оплаты по QR-коду Birbank дает кешбэк 2%
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,108ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»