Критики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Релиз масштабного сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, но запрет на публикацию обзоров уже снят. Кроме того, 21 сентября для всех владельцев игры станет доступно обновление 2.0, которое вносит настолько существенные изменения в геймплей, что разработчики советуют начать прохождение заново.

Критики отмечают, что CD Projekt Red проделали огромную работу и существенно улучшили и расширили оригинальную игру Cyberpunk 2077, у которой на момент своего выхода было много проблем. CD Projekt Red «прыгнула выше головы и выпустила великолепное дополнение, одно из лучших в своем роде».

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На момент написания заметки, на сайте Metacritic опубликовали 37 обзоров: 36 положительных и один нейтральный. Средний балл дополнения составляет 88, 89 и 89 из 100 возможных (версии для PlayStation 5, Xbox Series и PC соответственно). На Opencritic — средний балл 88, при этом 97% критиков рекомендуют игру. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty хвалят за отличный сюжет и заметно переработанный геймплей.

Пользовательские оценки появятся не ранее 26 сентября.

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