Критики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Релиз масштабного сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty запланирован на 26 сентября, но запрет на публикацию обзоров уже снят. Кроме того, 21 сентября для всех владельцев игры станет доступно обновление 2.0, которое вносит настолько существенные изменения в геймплей, что разработчики советуют начать прохождение заново.
Критики отмечают, что CD Projekt Red проделали огромную работу и существенно улучшили и расширили оригинальную игру Cyberpunk 2077, у которой на момент своего выхода было много проблем. CD Projekt Red «прыгнула выше головы и выпустила великолепное дополнение, одно из лучших в своем роде».
На момент написания заметки, на сайте Metacritic опубликовали 37 обзоров: 36 положительных и один нейтральный. Средний балл дополнения составляет 88, 89 и 89 из 100 возможных (версии для PlayStation 5, Xbox Series и PC соответственно). На Opencritic — средний балл 88, при этом 97% критиков рекомендуют игру. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty хвалят за отличный сюжет и заметно переработанный геймплей.
Пользовательские оценки появятся не ранее 26 сентября.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az