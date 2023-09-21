OpenAI представила ИИ-генератор изображений DALL-E 3 со встроенным ChatGPT

Компания OpenAI представила новую версию нейросети DALL-E для генерации изображений по текстовому описанию. По словам разработчиков, версия DALL-E 3 может «значительно лучше понимать запросы», анализировать сложные инструкции и генерировать «чрезвычайно детальные и точные изображения» по сравнению с DALL-E 2.

Особенность DALL-E 3 состоит в интеграции с чат-ботом ChatGPT. Это избавляет пользователя от необходимости писать детальные запросы, для того чтобы получить желаемую картинку. Например, чат-боту можно дать подсказку, он расширит короткий запрос до детального описания изображения, продемонстрирует результат генерации и подскажет, как добиться более точного результата. Были показало несколько примеров таких генераций.

Корректировать результат можно в процессе диалога с ChatGPT. Разработчики отмечают, что теперь создание изображения представляет собой не десятки сухих промтов вроде «Дерево в зимнем лесу, закат, 4K, фотореализм и т.д., а напоминает обычную беседу.

«Как и в случае с DALL-E 2, сгенерированные с помощью DALL-E 3 изображения будут принадлежать пользователю, и ему не потребуется разрешение на их перепечатку, продажу или распространение», — уточняют в OpenAI.

В DALL-E 3 предусмотрены инструменты, ограничивающие создание определенных изображений. Например, генератор изображений будет отклонять запросы с именами общественных деятелей или «вредными предубеждениями», чтобы снизить риск распространения пропаганды и дезинформации. Кроме того, нейросеть будет отклонять запросы, в которых пользователи просят выполнить изображение в стиле какого-либо художника. Сами художники могут отказаться от того, чтобы OpenAI тренировала DALL-E 3 на основе их творений.

На данное время DALL-E 3 находится на стадии исследовательской предварительной версии и станет доступна подписчикам ChatGPT Plus и Enterprise в октябре. Позже будет выпущена бесплатная общедоступная версия.

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