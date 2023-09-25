Комплект поставки Huawei Mate 60 RS превосходит все ожидания

Компания Huawei объявила о запуске премиального бренда смартфонов Ultimate Design, который будет использоваться его вместо Porsche Design. Дебютным устройством бренда стал Mate 60 RS.

Производитель делает акцент на дизайне устройства, задняя панель из керамики двух цветов: черной и красной. Кроме того, Huawei Mate 60 RS получил богатый комплект поставки, в который входят два кабеля USB Type-C (для дома и автомобиля), автомобильное зарядное устройство мощностью 88 Вт, адаптер мощностью 88 Вт, проводная гарнитура USB-C и защитный чехол.

По своим техническим характеристикам новый смартфон полностью идентичен модели Mate 60 Pro+.

Huawei Mate 60 RS будет предложен в двух версиях: 16/512 Gb за $1641 и 16 Gb/1 Tb за $1778.