ChatGPT теперь может видеть, слышать и говорить

Компания Open AI сегодня сообщила, что начинает внедрять новые голосовые и графические возможности в ChatGPT. Они предполагают новый, более интуитивно понятный интерфейс, позволяющий вам вести голосовой разговор или показывать ChatGPT изображения, о которых вы говорите.

Голос и изображение дадут вам больше возможностей использовать ChatGPT в вашей жизни. Сфотографируйте достопримечательность во время путешествия и поговорите вживую о том, что в ней интересного. Когда вы дома, сфотографируйте свой холодильник или кладовую, чтобы выяснить, что будет на ужин, или задайте дополнительные вопросы для пошагового рецепта. После ужина помогите ребенку решить математическую задачу, сфотографировав ее, обведя набор задач и попросив поделиться подсказками с вами обоими.

В течение следующих двух недель данный функционал станет доступен для пользователей ChatGPT Plus и Enterprise. Голос появится в приложениях для iOS и Android (нужно будет включить его в настройках), а изображения будут доступны на всех платформах.