Meizu выпустила беспроводную ретро-колонку с радио

PANDAER, подразделение компании Meizu, выпустило в продажу беспроводную колонку с функцией радиоприемника в ретростиле. Дизайн гаджета под названием XOG Zero Gravity Elvis Radio вдохновлен первым космическим спутником Китая Донг Фан Хонг 1, запущенным на орбиту Земли 24 апреля 1970 года.

Аудиосистема в колонке настроена таким образом, чтобы передавать звучание «puffy sound» из эпохи, когда радио играло более важную роль в жизни человека. Есть возможность эту настройку отключить, тогда колонка будет звучать более привычно.

Помимо традиционных FM-частот, колонка умеет принимать Wi-Fi и Bluetooth-трансляцию со смартфона или компьютера и поддерживает установку SIM-карты 4G. Воспроизводить звук можно как со встроенного динамика мощностью 5 Вт, так и через проводные наушники, для которых предусмотрен 3,5-мм разъем. На встроенный мини-экран транслируется воспроизводимый трек и другая информация. Предусмотрены металлические дужки, к которым можно прикрепить ремень для переноски.

Автономная работа обеспечивается аккумулятором на 4900 мАч. Настраивать колонку можно через фирменное приложение. Работает гаджет под управлением системы MiaoboOS, обновление приходят «по воздуху».

Продажи колонки Meizu PANDAER х XOG Zero Gravity Elvis Radio уже стартовали в Китае по цене $137.