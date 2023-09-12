HMD Global запустит собственный бренд смартфонов

Финская компания HMD Global выпускает мобильные устройства под брендом Nokia с 2016 года. Это несколько линеек смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов и периферия. Особой популярностью пользуются бюджетники и кнопочные телефоны бренда.

Генеральный директор HMD Global Жан-Франсуа Бариль сообщил, что компания планирует расширить линейку продуктов, запустив собственный бренд мобильных телефонов. Возможно, он будет называться HMD Phone.

«Мы будем создавать технологии, ориентированные на пользовательский опыт и предвосхищающие потребности людей», — заявил глава компании.

Бариль отметил, что сворачивать производство смартфонов Nokia пока не будут. Он подчеркнул, что HMD Global — самый быстрорастущий производитель смартфонов с поддержкой 5G. Компания позиционирует себя крупнейшим производителем смартфонов в Европе, хотя многие устройства Nokia собирают в Китае.

В заявлении не озвучены сроки запуска новых продуктов и какие-либо другие подробности.

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