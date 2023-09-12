spot_img
13 сентября, 2023
ДомойТехнологииСмартфоныHMD Global запустит собственный бренд смартфонов

HMD Global запустит собственный бренд смартфонов

HMD Global

Финская компания HMD Global выпускает мобильные устройства под брендом Nokia с 2016 года. Это несколько линеек смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов и периферия. Особой популярностью пользуются бюджетники и кнопочные телефоны бренда.

Генеральный директор HMD Global Жан-Франсуа Бариль сообщил, что компания планирует расширить линейку продуктов, запустив собственный бренд мобильных телефонов. Возможно, он будет называться HMD Phone.

«Мы будем создавать технологии, ориентированные на пользовательский опыт и предвосхищающие потребности людей», — заявил глава компании.

Бариль отметил, что сворачивать производство смартфонов Nokia пока не будут. Он подчеркнул, что HMD Global — самый быстрорастущий производитель смартфонов с поддержкой 5G. Компания позиционирует себя крупнейшим производителем смартфонов в Европе, хотя многие устройства Nokia собирают в Китае.

В заявлении не озвучены сроки запуска новых продуктов и какие-либо другие подробности.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Эффективность в деталях: разбираем кейсы построения сетевых инфраструктур от Extreme Networks
Следующая статья
Microsoft представил кредитную карту Xbox Mastercard
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,104ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,085ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»